Udinese, Carnevale (capo area scouting): “Diverse richieste per Mandragora, non c’è solo la Roma”

Il capo dell’area scouting dell’Udinese, Andrea Carnevale, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport riguardo l’interesse della Roma per Mandragora. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, infatti, Juventus e Roma sarebbero in contatto per avviare lo scambio tra lui e Cristante. Questa l’opinione di Carnevale: “E’ un ragazzo straordinario, ha una grande intelligenza e personalità. A fine stagione tornerà alla Juve, so che ha diverse richieste non solo dalla Roma. Diventerà un grandissimo calciatore”.

Carnevale ha poi fatto il punto della situazione sulla possibile ripresa del campionato a maggio: “Sono favorevole, ma ci vuole grandissima attenzione. Noi ad esempio qui a Udine abbiamo un grande centro sportivo, funzionale per il calcio, ma non abbiamo una struttura per pernottare e svolgere ritiri. I calciatori potrebbero dormire allo stadio, dove la proprietà ha costruito delle stanze da letto, ma non so quanto sia fattibile. La speranza è che si torni a giocare, ma al momento visto questo nemico invisibile che è il Coronavirus, bisogna stare attenti. Ad oggi credo sia difficilissimo tornare in campo a maggio, forse più probabile fine giugno”.

Infine la sua vita durante questo periodo di isolamento: “Sto vivendo in clausura come tutti gli italiani, continuo a lavorare da casa utilizzando le piattaforme online, coordinandomi con il mio staff e sostenendo riunioni più o meno costanti con il presidente Pozzo che si trova a Londra. Certamente il mercato è attivo, anche se la condizione attuale del calcio impone grande prudenza. Monitoriamo diversi talenti, avremmo anche individuato dei calciatori che possono arrivare, ma se non sappiamo quali saranno le uscite e le entrate, in sostanza finché non conosceremo il budget definitivo, non potremo chiudere operazioni”.