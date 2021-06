Uçan: “Alla Roma troppo giovane in mezzo a grandi come Totti e De Rossi”

Il centrocampista turco commenta la sua breve esperienza in giallorosso: "La squadra era un gruppo di stelle del calcio. Garcia non mi ha dato molte possibilità, oggi sarebbe diverso"

Salih Uçan torna a parlare della sua breve esperienza a Roma. Il centrocampista turco, dal 2019 in forza all'Alanyaspor, ha rilasciato un'intervista per Spor Arena e ha risposto ad alcune domande in merito alle due stagioni passate in giallorosso. Queste le sue parole. "È stato piuttosto difficile. Ero molto giovane al tempo e questo è stato un vantaggio. Se fossi arrivato a Roma all'età che ho adesso, le cose sarebbero state molto diverse. Mentre ero lì, Totti stava ancora giocando a calcio. C'era De Rossi, c'era Pjanic, c'era Mohammed Salah, c'era Dzeko, c'era Kevin Strootman. La squadra era davvero un gruppo di stelle del calcio. Ero troppo inesperto in mezzo a loro. L'allenatore non mi ha dato molte possibilità. Nella gara con il Cesena (22 marzo 2014, ndr) sono stato scelto come migliore in campo, ho fatto l'assist per il gol di De Rossi, ma poi Garcia non ha proseguito con me".