Tutto il mondo pazzo di Mourinho alla Roma: “Bombazo!”

Lo Special One ha firmato un contratto triennale che lo legherà in giallorosso fino al 2024

Redazione

José Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma. L'ex Inter ha infatti firmato un contratto triennale che lo legherà in giallorosso fino al 2024. Una notizia che ha colto di sorpresa davvero tutti, che erano ormai pronti a dare il benvenuto a Maurizio Sarri. Dopo il comunicato per i saluti di Fonseca, la piazza romanista pensava infatti che si sarebbero intensificati i contatti con l'ex Juve e Napoli. Invece i Friedkin hanno lavorato sotto traccia per regalare ai tifosi un allenatore di successo, che vanta 25 titoli in carriera. La notizia ha scioccato anche i principali quotidiani e portali esteri, che hanno tutti aperto con l'ingaggio di Mourinho. A Bola, ad esempio, quotidiano del paese natio di José, scrive: "Ufficiale, Mourinho subentra a Fonseca nella Roma"

Mourinho ha da poco terminato la sua avventura con il Tottenham. In Europa League gli Spurs si sono arresi agli ottavi di finale con la Dinamo Zagabria, mentre in campionato sono attualmente sesti. Anche il The Sun apre con la notizia: "Mourinho chiamato come allenatore della Roma con un triennale a partire dalla prossima stagione dopo le dimissioni con gli Spurs"

Dopo il Triplete all'Inter, Mourinho è volato in Spagna ad allenare il Real Madrid. Marca, uno dei quotidiani di riferimento in terra iberica, scrive: "José Mourinho allenerà la Roma la prossima stagione"

AS non trattiene l'entusiasmo e lo shock dopo la notizia: "Bombazo! Mou a la Roma", che letteralmente significa "Notizia bomba!".

Anche il Mirror non poteva non parlare della notizia: "Jose Mourinho ingaggiato come nuovo allenatore della Roma dopo le dimissioni al Tottenham"