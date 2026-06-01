Dopo aver conquistato i tifosi della Roma in una sola stagione, Wesley è pronto a diventare un nuovo beniamino anche per i suoi connazionali brasiliani. Tra 10 giorni inizierà il primo Mondiale per l'esterno della Roma che non vede l'ora di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel Brasile di Carlo Ancelotti. Ieri nell'amichevole contro il Panama, in soli 45 minuti giocati, ha mostrato tutte le sue qualità, oltre alla grande crescita avuta quest'anno sotto la supervisione di Gasperini. Sgasate impressionanti, giocate di classe, ma anche chiusure difensive decisive che hanno fatto impazzire tifosi e media brasiliani. "Quello che Gasperini ha fatto a Wesley in appena una stagione di Roma è una cosa serie", scrive Nacao News su X. Mentre qualcuno comincia a sognare e in lui vede già il degno erede di un campione che ha fatto la storia della Selecao (e della Roma): "È il regean di Cafu".

O Wesley arrancou velocidade e o Vini Jr acompanhou ele e ainda tem chance da Seleção Brasileira virar o placar diante do Panamá no Maracanã #BRAxPANpic.twitter.com/iqp4APyPwu — Allan (@limalblue) May 31, 2026

Una vera e propria sorpresa per i tifosi brasiliani che, forse, ricordavano un Wesley più indisciplinato e meno completo nelle giocate. La sua stagione alla Roma gli ha permesso di diventare un esterno bravo in entrambe le fasi. Dopo un periodo complicato per la nazionale brasiliana, qualcuno vede, proprio grazie a Wesley, uno spiraglio di luce: "Una delle migliori (sono state davvero poche) cose che sono successe nella nazionale in questi anni è stata l'arrivo di Wesley", scrivono sempre su X.