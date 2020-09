Tutti pazzi per Veretout. In Francia: “Lo prenda il Psg, manderebbe in panchina Verratti”

Resterà alla Roma, perché per Fonseca è uno dei pochi indispensabili e irrinunciabili. Ma Jordan Veretout ha attirato su di sé l’attenzione dei grandi club d’Europa, soprattutto dopo la doppietta da copertina contro la Juventus. Di lui ha parlato il giornalista ed editorialista francese di RMC Daniel Riolo: “Veretout è completamente sottovalutato e sconosciuto in Francia. È un ottimo giocatore. Avrebbe sicuramente un posto nel centrocampo del Paris Saint-Germain, dove metterebbe in panchina Verratti”. La sua partita contro i bianconeri non sarà passata inosservata neanche a Didier Deschamps, che però a centrocampo ha giocatori in abbondanza. Ma Jordan spera, e chissà che non arrivi una sorpresa già dalle prossime convocazioni.