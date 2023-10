Turki Alalshikh, l’amore per la Roma e Totti già nel 2018: “Un giorno comprerò un club”

La Roma ha ufficializzato nella giornata di ieri l'accordo biennale con Riyadh Season. Sua Eccellenza Turki Alalshikh, Presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita, ha visitato Trigoria e ha scattato foto con tutta la squadra e anche con José Mourinho. Il suo amore per i colori giallorossi non è una sorpresa. Infatti, nel 2018 in un'intervista a La Gazzetta dello Sport aveva parlato della Roma e di acquistare una squadra in futuro: "La Roma è sempre stata nel mio cuore. Mi interessa acquistare un club in Europa. Chissà un giorno...". Inoltre aveva dichiarato la sua stima per Totti e De Rossi: "Sono stato fan di Baggio e poi della Roma di Totti. Daniele? Ho provato a portarlo in Arabia ma nulla da fare. Gli italiani non ne fanno solo una questione di soldi, preferiscono l’aria di casa".