Cengiz Under e Mert Cetin tornano in nazionale dopo aver saltato l’ultima convocazione per infortunio. I due giallorossi sono stati convocati per i match contro Islanda e Andorra, che si giocheranno rispettivamente il 14 e il 17 novembre. I due giallorossi andranno per la prima volta in nazionale dopo la polemica per il saluto militare fatto dai giocatori turchi dopo i gol.