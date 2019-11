Turchia, l’orgoglio di Cetin dopo l’esordio: “Ora puntiamo l’Europeo” – FOTO

Ieri l’esordio ufficiale con la Nazionale maggiore, oggi il momento della contentezza. Grande gioia per Mert Cetin, che contro l’Andorra è entrato in campo per la prima volta con la Turchia. Il difensore della Roma ha voluto poi esprimere la sua felicità sui social. Queste le parole del calciatore giallorosso sul proprio profilo Instagram: “Sono orgoglioso e onorato di indossare questa maglia. Adesso è il momento di prepararci al meglio per l’Europeo“. Ora per Cetin ci sarà un percorso di crescita da continuare con la Roma di Fonseca, per cercare di convincere il ct turco e conquistarsi sul campo la convocazione a Euro2020.