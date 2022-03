Turchia-Italia, i convocati di Mancini: presenti Zaniolo, Cristante e Pellegrini

Confremata l'assenza del centrale giallorosso Mancini che ha lasciato il ritiro in anticipo

Giovedì sera si è scritta probabilmente la pagina più drammatica della storia del calcio italiano. L'Italia tornerà in campo martedì in un'amichevole contro la Turchia, sconfitta dal Portogallo nell'altra partita dei playoff per il mondiale in Qatar. Il c.t. ha diramato la lista dei convocati azzurri tra cui figurano i romanisti Pellegrini, Cristante e Zaniolo. Non ci sarà il centrale Mancini che ha abbandonato il ritiro per un problema al piede dopo la disfatta contro la Macedonia. Insieme a lui hanno lasciato Coverciano anche Verratti, Berardi, Mancini, Jorginho, Immobile e Insigne. In giornata si è unito ai partenti anche Luiz Felipe.