Dopo Koné, Wesley e Ndicka (in dubbio per l'infortunio rimediato nel derby) anche Celik strappa la convocazione per il prossimo Mondiale. Montella ha diramato la lista per il torneo, la Turchia affronterà nel girone Stati Uniti, Paraguay e Australia. Il terzino nel frattempo è in attesa di conoscere il proprio futuro. Nei prossimi giorni il procuratore incontrerà ancora una volta la proprietà per provare ad arrivare la fumata bianca. Gasperini vorrebbe tenerlo, ma l'accordo tra le parti ancora non è stato trovato.