Tudor: “È una brutta botta, decisiva la qualità della Roma”

L’Udinese perde 4-0 e Tudor rischia. L’allenatore dei bianconeri per il momento è confermato dalla società. A fine partita ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

TUDOR A SKY

Sui gol subiti.

Sono una brutta botta e i ragazzi sono dispiaciuti. Pensavo fosse meglio giocare subito contro la Roma dopo la botta con l’Atalanta. I ragazzi, invece, hanno sentito quella partita. Hanno comunque dato tutto anche se abbiamo fatto sbagli che di solito non facciamo. Poi la qualità della Roma ha deciso la partita. Bisogna voltare pagina in fretta perché c’è una nuova battaglia tra quattro giorni.

Cosa le ha detto la società?

Io lavoro per fare sempre meglio. Nel calcio sono sempre i risultati a decidere. Sono tranquillo e mi concentro sul lavoro.

TUDOR IN CONFERENZA STAMPA

Cosa è mancato oggi? Si era parlato di riscatto ed invece la squadra è sembrata spenta dal punto di vista mentale, come mai?

Domenica a Bergamo abbiamo preso una brutta botta. Speravo nella partita ravvicinata per poter ripartire subito ed invece sarebbe stato meglio giocare dopo più tempo. Siamo entrati in campo motivati, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano e che potevano mettere in questo momento. Tanti sbagli individuali che di solito non facciamo hanno condizionato il risultato e portato il 4 a 0 finale della Roma.

Se hanno dato tutto non è preoccupato per domenica?

Prestazione legata alla partita con l’Atalanta. Momento psicologico difficile da affrontare per i ragazzi ma sono convinto che domenica ci riscatteremo.

Che colpe si fa per la gestione di queste ultime due partite visti i risultati?

Quando non si vince è sempre colpa dell’allenatore. Abbiamo affrontato due avversari fortissimi e siamo molto dispiaciuti per i risultati. Volevamo e potevamo fare di più. Ora bisogna ripartire e voltare pagina. Questo lavoro ha momenti di questo tipo e siamo pronti ad affrontarli. Domenica a Genova sarà una nuova battaglia e dobbiamo essere pronti ad affrontarla nel migliore dei modi.