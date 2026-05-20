Gianluca Mancini sta vivendo una stagione da sogno, una crescita ben visibile culminata con la doppietta nel derby domenica scorsa. E ora arriva un'altra soddisfazione per il difensore della Roma, che lunedì 25 maggio a Montecatini riceverà il Premio alla Carriera nella 41a edizione del Trofeo Maestrelli, uno dei premi più prestigiosi nel panorama italiano. Stesso riconoscimento anche per l'attuale CT dell'Italia Silvio Baldini e per il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli. Tra i premiati anche l'allenatore del Frosinone Alvini, quello della Carrarese Calabro e quello dell'Arezzo Bucchi. Per il ritorno in A del Venezia premiati il direttore operativo Rogg e il ds Antonelli. Riconoscimento anche per il presidente del Grosseto Lamioni e per la Miglior arbitra d’Europa Ferrieri Caputi.