Tripi cuore giallorosso: “Per questa maglia combatto e me ne vanto”

Il giovane difensore, ex capitano della Primavera giallorossa si sta rendendo protagonista in questo precampionato nella nuova Roma di Mourinho

Dalla curva al campo. Filippo Tripi sta vivendo il suo sogno, giocando per la maglia che ama, quella della Roma. Il giovane difensore su Instagram ha pubblicando un post citando un coro della Curva Sud: “Per questa maglia combatto e me ne vanto”. Tripi fa parte della schiera di giovani classe 2002 che si stanno mettendo in mostra in questo precampionato, così come Bove, Zalewski, Ciervo e Darboe. Tripi è stato più volte chiamato a ricoprire ruoli non propriamente suoi, come il terzino su entrambe le fasce (ieri schierato a sinistra per sopperire all'assenza di Calafiori). Nonostante ciò ha sempre risposto presente, con prestazioni di qualità, dando importanti segnali al nuovo tecnico José Mourinho.