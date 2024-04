Trillò (direttore SORES): “Ndicka aveva sintomi di una patologia cardiaca”

Le parole del Direttore della Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria: "Giusto fare un approfondimento presso l’ospedale. Dall'insorgenza dei sintomi in meno di 20 minuti il giocatore era in pronto soccorso"

Il dottor Giulio Trillò, Direttore della Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, ai microfoni del TGR Lazio, ha parlato del malore accusato da Ndicka e il suo successivo trasporto in ospedale: "Dall'insorgenza dei sintomi in meno di 20 minuti il giocatore era in pronto soccorso avendo già fatto una prima diagnostica e un successivo approfondimento”. Il dottore ha poi concluso parlando della prima ipotesi di un problema cardiaco: "Il dubbio era di una patologia cardiaca che comprende sempre tre cose: i sintomi che c'erano, l’elettrocardiogramma e il dosaggio di una serie di enzimi cardiaci che viene fatto solo in ospedale. I sintomi erano presenti e quindi c’era tutta la giustificazione di fare un approfondimento presso l’ospedale".