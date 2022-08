Trigoria, Zaniolo vince ancora la partitella e scherza: “Squadre più squilibrate”

"Ancora più squilibrate!". Questo è il messaggio di Nicolò Zaniolo pubblicato in una storia di Instagram. Prosegue il lavoro della Roma a Trigoria in vista della prima giornata di Serie A in programma domenica alle 20:45, in trasferta, contro la Salernitana. Nella partitella di fine allenamento è stato ancora una volta il numero 22 ad avere la meglio. Insieme a lui erano presenti in squadra Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Tripi, Spinazzola, El Shaarawy e Dybala.