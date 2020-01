Trigoria, allenamento atletico e tattico. Zaniolo e Mkhitaryan a parte. Influenza per Spinazzola – FOTO

La Roma comincia a entrare nell’atmosfera del big match contro la Juventus di domenica sera. I giallorossi, alle prese con diversi infortuni, lavorano per puntare ai tre punti dopo la sconfitta con il Torino. Nell’allenamento odierno, Fonseca è stato costretto a fare ancora a meno di Zaniolo, che ha continuato il lavoro a parte dopo la contusione rimediata alla coscia. Le sue condizioni tuttavia continuano a non preoccupare lo staff medico in vista della sfida di domenica con i bianconeri.

INDISPONIBILI

Leonardo Spinazzola: influenza, in dubbio per la Juventus.

Henrikh Mkhitaryan: dolore alla coscia sinistra, stop da definire.

Nicolò Zaniolo: contusione alla coscia destra, rientro con la Juventus.

Federico Fazio: fastidio all’adduttore, in dubbio per la Juventus.

Javier Pastore: edema osseo per una contusione all’anca, rientro a febbraio.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 2 mesi.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, rientro da definire.

Justin Kluivert: edema al flessore coscia sinistra, in dubbio per la Juventus.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Durante la seduta odierna Zaniolo ha continuato il lavoro a parte in palestra, per recuperare dalla contusione alla coscia destra. A parte anche Fazio e Mkhitaryan, Spinazzola out per influenza. Gruppo a ranghi compatti, con Cristante che ha lavorato per la prima volta per tutta la seduta con la squadra sui campi di Trigoria. Primo allenamento in vista della Juve, allenamento intenso e parte tattica nel finale

PROBABILE FORMAZIONE

Per la Juventus Fonseca recupera Cristante, ma perde Mkhitaryan. Pochi dubbi per l’undici iniziale, con la conferma in blocco dei titolari che hanno affrontato il Torino. Zaniolo (contusione alla coscia) non desta preoccupazioni. Influenza per Spinazzola.

Roma (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.