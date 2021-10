Trigoria, Zaniolo regolarmente in gruppo: sarà titolare con la Juventus

Il numero 22 è tornato ad allenarsi con i compagni dopo il lavoro differenziato della scorsa settimana. Ancora a parte Smalling e Spinazzola

Buone notizie per la Roma alla ripresa degli allenamenti. Nicolò Zaniolo si è allenato in gruppo questo pomeriggio e sarà regolarmente a disposizione per il match di domenica con la Juventus. Superato il problema al flessore che l'aveva costretto a saltare la convocazione in Nazionale e che l'aveva fatto allenare a parte durante la scorsa settimana. Quest'oggi, alla ripresa dei lavori, Mourinho ha ritrovato il suo numero 22, che a meno di sorprese sarà nell'undici titolare dell'Allianz Stadium, domenica prossima. Ancora assenti Pellegrini, Cristante e Veretout, che dopo gli impegni in Nations League rientreranno in gruppo domani. Hanno invece lavorato a parte Smalling e Spinazzola. L'inglese spera di rientrare in una decina di giorni. Per l'esterno si dovrà aspettare almeno la fine di novembre.