Trigoria, Zaniolo continua il lavoro a parte. Terapie per Smalling – FOTO

La Roma prosegue le sedute di allenamento senza i tredici nazionali

La Roma è tornata in campo a Trigoria questa mattina, senza i tredici nazionali assenti e con alcuni ragazzi del settore giovanile aggregati. Dopo il lavoro di scarico fatto ieri per chi aveva giocato con l'Empoli, oggi il gruppo è tornato a lavorare insieme sul campo e in palestra. Zaniolo, alle prese con il problema al flessore, ha lavorato ancora a parte. Per Smalling invece solo terapie. Il difensore ha cominciato ieri il percorso di recupero per la lesione alla coscia destra.