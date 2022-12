Trigoria, Wijnaldum ha lavorato anche oggi con il pallone

Procede a piccoli passi verso il pieno recupero il lavoro quotidiano di Gini Wijnaldum . L'olandese, dopo un abbraccio con il gm Tiago Pinto, ha lavorato anche oggi con il pallone in occasione della seduta di allenamento della Roma, tornata a lavorare dopo la breve sosta natalizia in vista della ripresa del campionato (il 4 gennaio contro il Bologna).

Il centrocampista sarà il rinforzo della seconda parte di stagione e su di lui Mourinho punterà molto per avere più forza in mediana e dare la spinta giusta alla squadra nella corsa al quarto posto e nel cammino in Europa League.