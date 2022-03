Trigoria, visita del pilota di Formula E Antonio Giovinazzi – FOTO

Piacevole sorpresa al centro di allenamento giallorosso. Foto e abbracci insieme ai calciatori

Oggi la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo il pareggio con l'Udinese. Giovedì i giallorossi torneranno in campo per la sfida di Conference League con il Vitesse. Piacevole sorpresa per i ragazzi di Mourinho. Antonio Giovinazzi, ex pilota di Formula 1, ha fatto una visita al centro sportivo.