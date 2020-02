Trigoria, verso il Gent: seduta divisa tra palestra e campo

Archiviata la terza sconfitta di fila in campionato, in casa giallorossa è ora di pensare al match di giovedì sera contro il Gent di Europa League. Per preparare al meglio l’importante appuntamento, la Roma ha effettuato il secondo allenamento questa mattina alle 11 a Trigoria.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro tra circa un mese.

Antonio Mirante: lesione del menisco del ginocchio sinistro, stop di circa un mese.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Secondo giorno di lavoro per i giallorossi che lavorano in vista della partita di Europa League contro il Gent. Seduta divisa tra palestra e campo per i giocatori di Fonseca, fatta eccezione per Mirante, Pastore, Zaniolo, Zappacosta e Diawara che continuano il loro percorso di recupero.

PROBABILE FORMAZIONE

Dopo l’assenza forzata di sabato a sera a Bergamo, giovedì Cristante tornerà a centrocampo. L’ex Atalanta sarà affiancato da Veretout. In difesa, invece, Santon dovrebbe riprendersi la corsia di destra, mentre per la sinistra Fonseca preferirebbe l’esperienza di Kolarov. Nel tridente dietro l’inamovibile Dzeko probabile la partenza di Perez dal primo minuto. Al centro ci sarà Pellegrini e a sinistra Kluivert.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.