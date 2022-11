Trigoria: venerdì mattina la ripresa degli allenamenti in vista del Torino

Finale traumatico quello al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Roma pareggia 1-1 con il Sassuolo di Dionisi. Dopo lo stop con la Lazio ed un solo punto in più in classifica rispetto alla scorsa domenica, Mourinho punta tutto sull'impegno casalingo con il Torino. La squadra riprenderà ad allenarsi a Trigoria venerdì mattina per cercare di portare gli ultimi 3 punti a casa prima dello stop per il Mondiale.