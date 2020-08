La Roma ritrova Under in vista degli ottavi di finale di Europa League con il Siviglia. Il turco, che ieri non si è allenato e ha abbandonato Trigoria ad allenamento in corso, oggi è tornato regolarmente in gruppo e sarà a disposizione di Fonseca. Giovedì sera alle 18.55 i giallorossi saranno in campo a Duisburg, mentre domattina partiranno alle 9.45 da Fiumicino con un volo diretto a Dusseldorf.