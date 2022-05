Trigoria, un giorno libero per la Roma: domenica la ripresa in vista della finale

Mourinho ha concesso un giorno di riposo alla squadra, prima di tuffarsi completamente al match col Feyenoord

La Roma archivia il campionato con la vittoria per 3-0 in casa del Torino e conquista l'Europa League. Mourinho ha fatto girare gli uomini, lasciando in panchina giocatori come Karsdorp, Cristante e Zaniolo con quest'ultimo che era in dubbio fino a poche ore fa. Domani i giallorossi avranno a disposizione un giorno di riposo per ricaricare le pile, poi domenica a Trigoria riprenderanno gli allenamenti in vista della finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord di mercoledì. La Roma lavorerà a casa sua anche lunedì e martedì, quando effettuerà la rifinitura al mattino al 'Fulvio Bernardini' prima di partire per l'Albania. Da valutare le condizioni soprattutto di Smalling e Mkhitaryan.