Trigoria, lunga seduta atletica e tecnica. In gruppo Zaniolo e Fazio – FOTO

Dopo la sconfitta contro il Torino all’Olimpico arriva la Juventus, in testa alla classifica. A Trigoria, la Roma continua a preparare il big match di domenica sera che chiude il girone di andata. Fonseca dovrà fare i conti con diversi infortuni, in particolare con la lesione alla coscia sinistra di Mkhitaryan. Il fantasista armeno dovrà stare fermo per circa un mese. Le buone notizie arrivano da Nicolò Zaniolo che è tornato in gruppo dopo che da martedì si stava allenando a parte per un trauma contusivo.

INDISPONIBILI

Leonardo Spinazzola: influenza, in dubbio per la Juventus.

Henrikh Mkhitaryan: coscia sinistra, stop da definire.

Javier Pastore: edema osseo per una contusione all’anca, rientro a febbraio.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 2 mesi.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, rientro da definire.

Justin Kluivert: edema al flessore coscia sinistra, in dubbio per la Juventus.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Alla seduta di allenamento di questa mattina si rivedono Zaniolo, dopo il lavoro a parte di ieri, e Fazio. Zappacosta, Kluivert, Micky, Santon, Pastore hanno proseguito il percorso di recupero. Palestra inizialmente per la squadra, gruppo compatto con lavoro addominale per circa venti minuti. Riscaldamento senza forzare e poi fase atletica via via più intensa fino al momento finale di reattività e velocità. La parte centrale dell’allenamento è stata di natura tecnica, che ha impegnato gran parte dell’ora e quaranta di lavoro a Trigoria. Antenucci ha svolto lavoro individuale a causa di un infortunio alla caviglia. Assente Spinazzola rimasto a casa per un’influenza.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la Juventus Fonseca perde Mkhitaryan. Pochi dubbi per l’undici iniziale, ci sarà la conferma dei titolari che hanno affrontato il Torino. Zaniolo scenderà in campo dal primo minuto contro i bianconeri al fianco di Pellegrini e Perotti, alle spalle di Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.