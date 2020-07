Trigoria, torna in gruppo Ibanez. Recuperati per il Torino anche Santon e Under

Altra vittoria con la Fiorentina e sesto risultato utile consecutivo per la squadra di Fonseca che vede avvicinarsi la matematica certezza del quinto posto a fine stagione che significherebbe accesso diretto ai gironi di Europa League. Con una vittoria mercoledì a Torino contro la squadra di Longo, Dzeko e compagni direbbero definitivamente addio allo spauracchio dei preliminari già in programma il 17 settembre.

INDISPONIBILI

Antonio Mirante: risentimento al polpaccio sinistro, da valutare per il Torino

Lorenzo Pellegrini: frattura setto nasale, da valutare per il Siviglia

ALLENAMENTO

Classico allenamento di scarico per chi ha giocato ieri contro la Fiorentina.Nonostante lo stop di Pellegrini per la frattura del setto nasale, qualche buona notizia per Fonseca c’è. Tornano a lavorare in gruppo Ibanez, Under e Santon, mentre svolge ancora seduta individuale Mirante.

PROBABILE FORMAZIONE

Roma (3-4-2-1): P. Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; B. Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.