Trigoria, sul campo la scritta “Per la maglia, per la gente, per la Roma”

Dopo aver modificato tutte le frasi motivazionali di corridoi e spogliatoi, Tiago Pinto modifica anche la scritta sul terreno d'allenamento. Continua la rivoluzione comunicativa in casa giallorossa

Continua la piccola rivoluzione 'motivazionale' in casa Roma. Dopo aver cambiato tutte le frasi incise sui muri tra corridoi e spogliatoi di Trigoria, Tiago Pinto rinnovato anche il 'look' del campo d'allenamento. Sul terreno in cui da domani la squadra giallorossa inizierà il ritiro sotto la vigile direzione di José Mourinho, campeggia infatti una nuova scritta, che recita "Per la maglia, per la gente, per la Roma". Una mossa che incide all'interno, sul morale di giocatori che hanno bisogno di ritrovare l'idea di gruppo, sia all'esterno, su una piazza che ha invece necessità di ritrovare entusiasmo. Un altro colpo di una nuova strategia di comunicazione che sta mutando tutte le abitudini della storia recente della Roma.