Trigoria, striscione dei Fedayn contro l’amichevole in Israele

L'amichevole della Roma contro il Tottenham che si giocherà in Israele fa discutere. I Fedayn, gruppo storico della Curva Sud, oggi ha collocato fuori Trigoria uno striscione di contestazione contro l'evento. ''In uno stato che occupa non può esserci 'amichevole''' recita la la scritta.

La partita, che si terrà al Sammy Ofer Stadium, è in programma il 30 luglio. “La sfida con il Tottenham sarà una tappa importante nel percorso di preparazione alla nuova stagione”, ha affermato il General Manager dell’area sportiva dell’AS Roma, Tiago Pinto. “Giocare a Haifa, in Israele, rappresenterà inoltre un’esperienza di grande interesse per tutti noi e siamo impazienti di viverla” come riporta il sito del club.