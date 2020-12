Trigoria, Pastore torna in gruppo. Individuale per Mirante e Spinazzola

In attesa di eventuali buone notizie sul fronte mercato, Paulo Fonseca osserverà anche oggi la sua Roma lavorare al centro sportivo di Trigoria. Il tecnico portoghese è proiettato, come tutta la squadra, alla sfida di domenica contro la Sampdoria, in programma all’Olimpico alle 15.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Antonio Mirante: lesione muscolare al flessore della coscia destra, rientro da definire

Leonardo Spinazzola: lesione muscolare al flessore della coscia destra, rientro da definire

CRONACA ALLENAMENTO

La squadra ha iniziato la seduta alle 15: la seduta odierna vedrà i giallorossi alternare palestra e parte tattica sul campo. Tra le notizie più importanti di giornata c’è senza dubbio la presenza in gruppo di Javier Pastore: il Flaco, dopo circa 6 mesi, è di fatto nuovamente a disposizione e punta alla convocazione per la ripresa della Serie A. Lavoro individuale invece per Mirante e Spinazzola, ancora alle prese con i rispettivi problemi muscolari, oltre a Nicolò Zaniolo.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca schiererà nuovamente Pau Lopez in porta, mentre sulla fascia Bruno Peres è al momento favorito su Calafiori. In difesa il trio Mancini, Smalling e Ibanez, sulla destra Karsdorp è ormai una certezza. A centrocampo Pellegrini affiancherà l’inossidabile Veretout, mentre davanti ci saranno ancora Pedro e Mkhitaryan a supporto di Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.