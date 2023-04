Trigoria, squadra al lavoro in vista dell’Atalanta

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Feyenoord, la Roma è tornata al lavoro oggi a Trigoria per preparare la sfida di campionato in programma lunedì sera a Bergamo contro l'Atalanta. Come di consueto, la squadra ha lavorato in due gruppi separati: palestra per chi ha giocato ieri in Europa League, lavoro in campo per tutti gli altri, come si vede dal video pubblicato sui social della Roma. Volti distesi e sorridenti nel gruppo che ha lavorato sotto lo sguardo di Mourinho e del suo staff. In campo c'è anche Ola Solbakken che ha svolto gli esercizi insieme ai compagni di squadra.