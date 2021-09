Trigoria, Spinazzola lavora in campo: Mourinho lo segue

Nell'allenamento di oggi aperto alla stampa, alla vigilia della sfida contro lo Zorya di domani in Conference League, il terzino sinistro si è allenato a parte sul campo B

Leonardo Spinazzola vuole rientrare il prima possibile dopo l'infortunio procuratosi all'Europeo al tendine d'Achille. Non solo l'ha detto più volte, ma lavora in tal senso. Nell'allenamento di oggi aperto alla stampa, alla vigilia della sfida contro lo Zorya di domani in Conference League, il terzino sinistro si è allenato a parte sul campo B. A seguirlo c'era José Mourinho che, mentre la squadra svolgeva attivazione muscolare, si è dedicato interamente a lui. Non è la prima volta che Spinazzola lavora sul campo: il percorso di recupero è iniziato già da qualche giorno.