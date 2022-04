Trigoria, Spinazzola in gruppo con scatti e cambi di direzione

Prosegue il lavoro atletico del terzino che non vede l'ora di tornare in campo

Nell’allenamento di oggi pomeriggio col gruppo c’era anche Leonardo Spinazzola. La Roma tramite il proprio profilo Twitter posta un video nel quale si vede il terzino fare scatti e tanti cambi di direzione. Prosegue il lavoro atletico del giocatore che pochi giorni aveva detto a proposito della visita di controllo eseguita in Filandia: “È andato tutto bene. Sono molto contento. Se rientro prima della fine della stagione? Vediamo, andiamo passo dopo passo". Zaniolo e Veretout si sono allenati parzialmente in gruppo. Il francese è out dai 10 minuti giocati nel derby contro la Lazio mentre il 22 giallorosso era tornato dagli impegni con la Nazionale con un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due partite, ma nel complesso la sua ultima partita con la Roma risale al match dell'Olimpico contro il Vitesse lo scorso 17 marzo. Entrambi verranno quantomeno convocati per il match di domenica contro la Salernitana.