Trigoria: si torna a lavoro tra rinforzo sulle gambe e torello

Ecco come è andata la doppia seduta di allenamento

Dopo la domenica di riposo, la Roma è tornata a lavorare a Trigoria con una doppia seduta. A tre giorni dalla prima amichevole contro il Montecatini, la squadra di Mourinho ha ripreso con il consueto allenamento di inizio settimana: parte atletica prima e pallone dopo. Come si vede infatti nel video pubblicato dalla Roma su YouTube, i giocatori hanno lavorato per rinforzare gli arti inferiori con gli elastici. Dopo qualche allungo e degli scatti, la squadra è passata poi ad un 'torello', con Zaniolo e Smalling primi a iniziare in mezzo. Un lavoro che ha soddisfatto Mourinho, il quale ha gridato: "Bene, bene". Il portoghese è stato inquadrato a fine allenamento mentre si improvvisava giavellottista, impugnando due paletti e lanciandoli verso un suo collaboratore gridandogli "attento".