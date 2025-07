Trigoria, mattinata di lavoro per la Roma: si torna in campo martedì pomeriggio

Questa mattina la Roma a Trigoria ha svolto il programmato allenamento mattutino agli ordini di Gian Piero Gasperini. Nel pomeriggio, invece, la squadra godrà di qualche ora di riposo, che si prolungherà fino a martedì pomeriggio, giorno in cui riprenderà il ritiro estivo dei giallorossi. Nella giornata di ieri, dopo la seduta della mattina, i giallorossi sono stati impegnati nella prima amichevole a porte chiuse contro il Trastevere, terminata 14-0 per Dybala e compagni grazie alle doppiette della Joya e di Baldanzi, Rensch e Mannini. In gol anche Cristante, Angelino, Hermoso, Kumbulla, Romano e Cherubini. Assenti gli infortunati Dovbyk (che dovrebbe tornare in gruppo martedì) e Salah Eddine, oltre a Darboe e al lungodegente Pellegrini.