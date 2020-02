Trigoria, sala video e tattica alla vigilia di Cagliari-Roma: partenza alle 17

La Roma scende in campo per l’allenamento di rifinitura prima della partenza per Cagliari, prevista per questo pomeriggio alle 17 da Fiumicino. I giallorossi sono alle prese con qualche assenza per infortunio e non solo, visto che anche Mancini sarà out per squalifica.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stagione finita.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro nei prossimi giorni.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

Lorenzo Pellegrini: edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, salterà Gent e Cagliari.

ALLENAMENTO

Buone notizie per Jordan Veretout, che ha smaltito la botta al piede e sarà a disposizione per la sfida di Cagliari. Oggi gruppo al completo per la prima volta dopo il ritorno dal Belgio: Fonseca ha cominciato la seduta di rifinitura come di consueto in sala video prima di spostarsi sul campo per una lunga fase tattica. Out dai convocati Perotti, anche debilitato.

PROBABILE FORMAZIONE

A Cagliari Fonseca ritroverà Bruno Peres, che può partire titolare al posto di Spinazzola, ma dovrà fare a meno di Mancini a causa della squalifica, con Fazio che prenderà probabilmente il suo posto. Dopo la panchina con il Gent chance anche per Under, che potrebbe prendere il posto di Carles Perez. Soprattutto Fonseca ha rivelato che giocherà Kalinic, da valutare se insieme al bosniaco o al suo posto. Recupera Veretout, non ci sarà Perotti.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov, Veretout, Cristante, Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.