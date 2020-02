Trigoria, sala video e focus tattico: out Pellegrini. Differenziato per Diawara

Penultimo allenamento prima del Gent con la Roma che deve combattere con l’ultima grana a livello d’infortuni. Gli accertamenti, infatti, hanno evidenziato un edema al bicipite femorale della coscia sinistra per Pellegrini che impedirà al sette giallorosso di prendere parte alle sfide contro i belgi e il Cagliari. Domani la rifinitura ancora a Trigoria e poi la partenza per Gand da dove parlerà Fonseca in conferenza stampa (ore 18.45).

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro a marzo.

Antonio Mirante: lesione del menisco del ginocchio sinistro, stop di circa un mese.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

Lorenzo Pellegrini: edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, salterà Gent e Cagliari

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Continua la preparazione in vista del Gent con la squadra che ha svolto una lunga seduta iniziata in sala video, poi proseguita in palestra e successivamente in campo con un focus tattico. Assente Pellegrini, il quale ha riportato un edema al bicipite femorale della coscia sinistra. Proseguono il proprio programma di recupero Diawara, Zappacosta, Zaniolo e Mirante.

PROBABILE FORMAZIONE

Data l’assenza nella lista Uefa di Bruno Peres, sulla corsia di destra dovrebbe esserci Santon, in vantaggio su Spinazzola. Al centro confermata la coppia Smalling-Mancini, così come Kolarov a sinistra. A centrocampo Veretout e Cristante mentre va verso una maglia da titolare Carles Perez, a segno all’andata. Out Pellegrini con Mkhitaryan che scala al centro e Kluivert a sinistra.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Veretout, Cristante, Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.