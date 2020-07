Trigoria, sabato alle 18 la ripresa. Lavoro per gli infortunati venerdì

Dopo la scorpacciata di gol al Mazza di Ferrara contro la Spal, la Roma andrà incontro a un doppio giorno di riposo in vista dell’ultima sfida casalinga del campionato. Il gruppo tornerà ad allenarsi a Trigoria nella giornata di sabato alle ore 18, mentre gli infortunati lavoreranno venerdì nel centro sportivo giallorosso. Gli ultimi sforzi per cercare di blindare definitivamente il quinto posto in classifica, sfruttando del confronto a distanza con il Milan sia il miglior calendario sia le assenze importanti che avrà il Diavolo fino a fine stagione (Conti e Romagnoli). Servirà gestire le forze in maniera intelligente anche e soprattutto per arrivare lucidi e freschi all’impegno in Europa League contro il Siviglia.