Trigoria, Roma al lavoro in vista del Genoa: palestra per Vina e Zaniolo

Priva dei nazionali, la squadra di Mourinho è tornata al lavoro in vista della partita del Ferraris

La Roma è scesa in campo al Centro Sportivo Fulvio Bernardini' per preparare la sfida contro il Genoa, in programma domenica 21 novembre. La squadra ha svolto una sessione di lavoro in palestra, con l'ausilio di tappetini elastici e attrezzi di pesistica. Presenti in questa fase anche Zaniolo e Vina. I giallorossi si sono poi spostati sul campo per un allenamento sulla corsa, seguito da un'esercitazione con la palla. Oltre al numero 22 e il terzino uruguaiano, Mourinho spera di recuperare per il Genoa anche Pellegrini, alle prese con l'infiammazione al ginocchio, Smalling, fuori da inizio ottobre per un problema muscolare alla coscia. Da verificare anche le condizioni di Calafiori che ha rinunciato alla convocazione in Under 21 per un risentimento muscolare alla coscia sinistra.