Trigoria, Roma al lavoro in vista del Cagliari: out Spinazzola e Smalling

Mourinho questa mattina ha ritrovato i suoi al centro sportivo. Domani la rifinitura

Questa mattina a Trigoria si è tenuta la prima seduta in vista del match di mercoledì contro il Cagliari. Mourinho, che ha già svelato quale sarà la formazione ("giocheranno gli stessi del Napoli" ha detto ieri), ha ritrovato i suoi e ha diretto l'allenamento: suddivisione classica in due gruppi, chi ha giocato ha fatto "scarico" in palestra, mentre per gli altri lavoro sul campo. Ancora a parte gli infortunati Smalling e Spinazzola. Domani sarà già tempo di conferenza stampa e rifinitura.