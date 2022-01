Trigoria, Roma a lavoro in vista di San Siro: presenti tutti i titolari

La Roma in campo a Trigoria con gli occhi puntati sul Milan

La Roma si è allenata nel pomeriggio a Trigoria per preparare al meglio la trasferta di Milano contro il Milan in programma per giovedì 6 gennaio alle 18.30. La seduta ha visto i calciatori impegnati anche in un lavoro atletico e muscolare svolto tra skip, allunghi e slalom. Presenti tutti i giocatori della rosa, tra i quali Felix Afena-Gyan che ha rifiutato la convocazione per la Coppa d'Africa al contrario di Darboe e Diawara. Assenti invece il lungodegente Spinazzola e i positivi al Covid.