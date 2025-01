Trigoria, ripresa dopo l’AZ Alkmaar: primo allenamento per Gollini e Rensch

Dopo la sconfitta per 1-0 di ieri sera contro l'AZ Alkmaar, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per cominciare a preparare la trasferta contro l'Udinese, in programma domenica 26 gennaio alle 15:00 al Bluenergy Stadium e valida per la ventiduesima giornata di campionato. Proprio in Friuli, il 25 aprile 2024, i giallorossi hanno conquistato l'ultima vittoria esterna: l'obiettivo, dopo la delusione europea che ha complicato non poco i piani per accedere al prossimo turno dell'Europa League, è riprendere un cammino positivo lì dove è arrivato l'ultimo successo lontano dall'Olimpico. In campo quest'oggi coloro che non sono scesi in campo dall'inizio all'AFAS Stadion. Prima seduta in giallorosso, invece, per i nuovi acquisti Gollini e Rensch. In campo Pellegrini, ancora con un vistoso tutore al ginocchio destro. Presente anche Cristante, che punta alla convocazione per la prossima partita. La seduta odierna si è svolta sotto gli occhi, oltre che di Claudio Ranieri, anche di Florent Ghisolfi.