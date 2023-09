Roma, rifinitura prima dello Sheriff: out Smalling e Pellegrini. Ok Aouar – VIDEO

I giallorossi in campo per l'ultimo allenamento prima della partenza per la Moldavia: non sono in gruppo l'inglese e il capitano della Roma mentre è regolarmente presente l'ex Lione

Daniele Aloisi Collaboratore

Dopo la scorpacciata contro l'Empoli, la Roma dà il via alla sua avventura in Europa League. Una nuova rincorsa dopo le due finali consecutive, stavolta col mirino puntato a Dublino. I giallorossi cominciano domani sera contro lo Sheriff Tiraspol, squadra moldava seconda nel proprio campionato a pari punti con la capolista ma ko nello scontro diretto. I giallorossi scendono in campo per la seduta di rifinitura con i consueti 15 minuti iniziali aperti ai media. Da valutare le condizioni in primis di Smalling e Pellegrini, che anche oggi non si allenano con il gruppo e saranno quindi assenti domani sera. Aouar è tornato invece già ieri con i compagni e ha confermato oggi la sua presenza. Nel primo pomeriggio alle 15 la partenza per la Moldavia, alle 18.45 italiane (le 19.45 locali) la conferenza stampa di Mourinho e Karsdorp.

LIVE ALLENAMENTO

Ore 11.24 - Finisce qui la parte di allenamento aperta ai media.

Ore 11.15 - Inizia ora la fase di torello.

Ore 11.10 - Intanto i calciatori giallorossi cominciano il riscaldamento: scatti e rapidità.

Ore 11.08 - Prima dell'allenamento, Mourinho si è intrattenuto con i tre portieri giallorossi tenendoli a colloquio per alcuni istanti.

Ore 11.03 - Come da ultime sensazioni, dall'allenamento sono assenti sia Chris Smalling che Lorenzo Pellegrini. Entrambi, dopo aver saltato il match con l'Empoli, danno forfait anche per l'esordio in Europa League e puntano a tornare col Torino. Aouar regolarmente in gruppo.

Ore 11.01 - Tra i primavera aggregati alla prima squadra ci sono Pagano (ma non è più una novità), Pisilli e D’Alessio.

Ore 10.56 - I giocatori della Roma cominciano ad arrivare al campo per l'allenamento. I primi sono Cristante, Boer e Svilar.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.