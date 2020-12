Trigoria, rifinitura in vista del Sassuolo: Smalling in gruppo

Dopo la vittoria in Europa League ai danni dello Young Boys, la Roma si rituffa sul campionato. Domani, alle ore 15, è infatti in programma la sfida con il Sassuolo, a sette giorni di distanza dalla sconfitta di Napoli. Obiettivo riscatto per la squadra di Fonseca, che oggi si è ritrovata nel centro sportivo Fulvio Bernardini per svolgere la consueta rifinitura.

INDISPONIBILI

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, rientro tra dicembre e gennaio

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out con il Sassuolo

Gianluca Mancini: risentimento muscolare all’adduttore, rientro da definire

Jordan Veretout: problema muscolare alla flessore della coscia destra, out con il Sassuolo

Chris Smalling: problema al ginocchio sinistro, out con il Sassuolo

CRONACA ALLENAMENTO

La rifinitura ha avuto inizio in sala video per poi proseguire sul campo con focus tattico e studio dell’avversario. Smalling si è allenato in gruppo, differenziato per Veretout. Tuttavia, nessuno dei due è stato convocato per la sfida di domani.

PROBABILE FORMAZIONE

In porta duello Mirante-Pau Lopez; in difesa Ibanez e Cristante, con il terzo centrale che sarà il vincitore del ballottaggio Juan Jesus-Kumbulla, col primo favorito. In mezzo al campo potrebbe toccare a Pellegrini e Villar, ma anche Diawara si candida per iniziare dal 1′. Spinazzola e Karsdorp sulle fasce; davanti Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.