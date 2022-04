Trigoria, rifinitura in vista del Bologna

Assente solo Mkhitaryan, ma Mourinho non avrà a disposizione Oliveira perché squalificato

Questo pomeriggio la Roma ha svolto Fulvio Bernardini di Trigoria per effettuare l'ultimo allenamento prima della sfida con il Bologna, in programma domani sera allo Stadio Olimpico. Assente - ovviamente - l'infortunato Mkhitaryan. L'armeno ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. Sono previsti circa 20 giorni di stop, saltando così anche il ritorno della semifinale di Conference League contro il Leicester. Oltre a l'armeno, Mourinho domani non avrà a disposizione Oliveira squalificato.