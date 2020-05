Trigoria riapre, al via le visite mediche: presenti Dzeko e i tre portieri – LIVE – FOTO

Prove di ripartenza. Oggi Trigoria riapre i cancelli ai calciatori dopo due mesi di lockdown. Si comincia con le visite mediche a scaglioni, che andranno avanti fino a mercoledì. Si tratta di controlli molto simili a quelli di idoneità che si svolgono ogni estate prima della preparazione, che comprendono visite cardiologiche, polmonari, del sangue e delle urine. Si sottoporranno ai test anche lo staff tecnico e alcuni (pochi) dipendenti. Presenti medici provenienti da Villa Stuart e dal campus Bio-Medico.

Da giovedì invece riprenderanno gli allenamenti in forma individuale, in attesa di capire se dal 18 in poi si potrà di nuovo lavorare di squadra in vista dell’eventuale ripresa del campionato. Il primo ad arrivare al centro sportivo è stato Pau Lopez, intorno alle 9. A seguire è stato il turno di Dzeko e di Mirante coperti con mascherina. Nei giorni passati i giocatori sono stati sottoposti ai tamponi e ai primi test. La Roma, tra i club che di più hanno spinto per la ripresa, ha predisposto nei minimi dettagli la ripartenza in sicurezza con un protocollo studiato con gli ospedali della capitale.

LIVE

Ore 10.30 – Arriva il terzo portiere Fuzato.

Ore 10.00 – Manolo Zubiria è il primo dirigente ad arrivare al centro sportivo.

Ore 9.50 – Il terzo ad arrivare è Mirante, anche lui coperto con mascherina.

Ore 9.30 – Arriva anche Dzeko coperto con la mascherina.

Ore 9.00 – Pau Lopez il primo ad arrivare al centro sportivo.

Ore 8.45 – Presenti i medici del Campus Bio-Medico e di Villa Stuart. All’ingresso i dipendenti aspettano i giocatori coperti con guanti e mascherine.