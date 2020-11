Trigoria, prosegue per la squadra il lavoro individuale con distanziamento – FOTO

Per la Roma ancora spazi di manovra piuttosto ridotti. L’allenamento mattutino ha visto la squadra scendere in campo rispettando le ultime misure disposte dalla società: per i giocatori distanziamento mantenuto durante tutta la seduta. Nessuna novità dall’infermeria: Diawara e Calafiori continuano il loro percorso verso il rientro, seguendo il protocollo disposto. Nessun caso ulteriore di positività: gli ultimi tamponi effettuati risalgono alla serata di ieri.

INDISPONIBILI

Carles Perez: risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, in dubbio per il Parma

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a dicembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out circa un mese, e positivo al coronavirus

Edin Dzeko: positivo al coronavirus, in quarantena

Leonardo Spinazzola: risentimento muscolare all’adduttore destro, in dubbio per il Parma

Federico Fazio: positivo al coronavirus, in quarantena

Lorenzo Pellegrini: positivo al coronavirus, in quarantena

Marash Kumbulla: positivo al coronavirus, in quarantena

CRONACA ALLENAMENTO

Distanziamento tra i vari calciatori e lavoro individuale: i recenti casi di positività al coronavirus hanno spinto la società ad adottare in quel di Trigoria misure più ferree, rispettate dalla squadra nell’allenamento mattutino. Il filone dovrebbe rimanere lo stesso per tutta la settimana, approfittando anche della sosta per le Nazionali.