Trigoria, primo allenamento per Leverkusen: Dybala e Smalling non sono in gruppo

Manca sempre meno al ritorno della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen. All'andata i giallorossi hanno vinto 1-0 e ora sono chiamati a difendere il vantaggio per permettere al club di approdare in finale. C'è un quesito che in questi giorni ha tenuto svegli i tifosi. Come sta Dybala? L'argentino ha giocato qualche minuto della gara d'andata, poi Mourinho ha preferito non convocarlo per il match contro il Bologna andato in scena ieri. Ricaduta? Scelta precauzionale? Sicuramente una seduta di fisioterapia potrebbe essergli stata utile per recuperare al meglio dall'infortunio alla caviglia e probabilmente è questo il motivo che ha spinto l'allenatore a "lasciarlo a casa" e più precisamente a Trigoria dove ieri è stato immortalato da El Shaarawy insieme a Smalling (entrambi stanno provando a recuperare per tornare in campo giovedì) e Llorente, tutti in via di recupero da veri infortuni. Oggi, la Joya non era presente all'allenamento di gruppo seguito da vicino da Tiago Pinto. In palestra sono rimasti anche Smalling ed El Shaarawy per un lavoro personalizzato. Domani si capirà se potranno partire o meno per la trasferta in Germania. In campo sono scesi quelli che hanno giocato poco o nulla ieri a Bologna tra cui Mancini, Matic, Pellegrini e Spinazzola. Il resto del gruppo ha lavorato in palestra.