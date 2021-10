Trigoria, primo allenamento in vista del Milan: Smalling e Spinazzola a parte

Il tecnico pensa alla formazione contro i rossoneri: l'unico ballottaggio sembra quello tra Mkhitaryan e El Shaarawy

La Roma torna ad allenarsi a Trigoria dopo la vittoria contro il Cagliari ed il giorno di riposo concesso dallo Special One. Alle 11:30 i giocatori di Mourinho sono arrivati ai campi di allenamento per preparare il match contro il Milan di Pioli. Tutti a disposizione del tecnico, ad eccezione di Smalling e Spinazzola che dovrebbero tornare in gruppo a novembre. Per quanto riguarda la formazione titolare, si va verso la conferma dell'undici visto con Napoli e Cagliari. L'unico dubbio è quello di Mkhitaryan (oggi regolarmente in gruppo) che non ha dimostrato di essere in splendida forma, motivo per il quale potrebbe scendere in campo El Shaarawy. In panchina ci dovrebbero essere anche i due giovani della primavera convocati da Mourinho per la sfida contro la squadra di Mazzarri.