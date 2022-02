Trigoria, per Pellegrini parte della seduta in gruppo a due giorni da Roma-Genoa

Il capitano giallorosso si è allenato in parte con i compagni e in parte in regime individuale

Redazione

Nuova giornata di lavoro a Trigoria per la Roma, che tra due giorni ospiterà il Genoa alla ripresa del campionato. Per Mourinho praticamente tutti a disposizione ad eccezione di Leonardo Spinazzola mentre da valutare c'erano soprattutto le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Oggi il capitano giallorosso è tornato in gruppo, anche se solo parzialmente. Il numero 7 ha infatti svolto parte dell'allenamento con il resto dei compagni e parte individualmente dopo il lavoro interamente in regime differenziato di ieri. Un piccolo passo in avanti quando però mancano 48 ore al Genoa.

Le probabili formazioni di Roma-Genoa

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Oliveira, Pellegrini, Maitland-Niles; Abraham, Zaniolo. All: Josè Mourinho

Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez; Portanova, Badelj, Melegoni; Yeboah, Destro, Piccoli. All: Alexander Blessin

Gli indisponibili

Leonardo Spinazzola, rottura del tendine d'Achille sinistro (probabile rientro a febbraio-marzo)