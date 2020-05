Trigoria, per la Roma via agli allenamenti: ecco Kolarov, Dzeko e Smalling – LIVE – FOTO

La Roma torna a Trigoria per allenarsi. Dopo i tre giorni di visite mediche per tutti, oggi la squadra giallorossa scenderà di nuovo sui campi del Fulvio Bernardini per le prime sedute post lockdown. La rosa sarà divisa in tre gruppi che si alterneranno nel corso della mattinata sui campi a disposizione, rispettando le norme di distanziamento sociale. Faranno lavoro atletico e al termine dell’allenamento torneranno in camera per farsi la doccia per poi lasciare Trigoria.

LIVE

Ore 10.10 – Sono arrivati anche Fazio e Under. Si compone quindi anche il resto del gruppo, che si allenerà dopo il primo. Si alterneranno quattro giocatori su ogni campo sui tre campi disponibili.

Ore 9.45 – Sono arrivati anche Mkhitaryan e Perotti, seguiti da Pastore e Mirante.

Ore 9.40 – A Trigoria c’è anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi.

Ore 9.10 – È arrivato anche il difensore brasiliano Juan Jesus. Dieci minuti dopo è arrivato anche il capitano Edin Dzeko.

Ore 8.45 – Il primo gruppo ad arrivare è composto da Pau Lopez, Veretout, Mancini, Santon, Kolarov, Smalling e Ibanez.